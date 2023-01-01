Биография

Барри Зонненфельд – кинорежиссер, продюсер, а также иногда кинооператор и актер (в очень редких случаях), родившийся 1 апреля 1953 года в США. Запомнился по многим известным кинокартинам, включая успешную серию фильмов «Люди в черном». Имеет множество наград, включая «Эмми» за работу кинорежиссером. Барри Зонненфельд роли играл редко, но его можно заметить в «Семейка Аддамс» и «Люди в черном», а также других проектах. В основном это мелкие эпизодические роли, которые даже не имеют имен вовсе. По большей части внимание кинорежиссера и продюсера было сконцентрировано на работе над именно созданием и съемками фильмов, а не актерской работой. Помимо успешных «Люди в черном» и «Семейка Аддамс», он также работал над фильмами «Достать коротышку», «Дикий, дикий Вест», «Мартышки в космосе». В 2019 году решил выпустить продолжение «Люди в черном» и дал название новой части серии «Люди в черном: интернэшнл». Барри Зонненфельд за фильмы получал такие крупные награды, как «Эмми» и «Сатурн» за работы в проектах «Люди в черном» и «Семейка Аддамс», а также на Берлинском кинофестивале получил в 1996 году «Золотого медведя» за фильм «Достать коротышку», который он делал как режиссер.