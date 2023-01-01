Wink
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд»

Режиссёры

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Режиссёр

Актёры

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

Antonio Banderas
АктёрGregorio Cortez
Карла Гуджино

Карла Гуджино

Carla Gugino
АктрисаIngrid Cortez
Алекса ПенаВега

Алекса ПенаВега

Alexa PenaVega
АктрисаCarmen Cortez (в титрах: Alexa Vega)
Дэрил Сабара

Дэрил Сабара

Daryl Sabara
АктёрJuni Cortez
Стив Бушеми

Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрRomero
Майк Джадж

Майк Джадж

Mike Judge
АктёрDonnagon
Дэнни Трехо

Дэнни Трехо

Danny Trejo
АктёрMachete
Чич Марин

Чич Марин

Cheech Marin
АктёрFelix Gumm
Мэтью О’Лири

Мэтью О’Лири

Matt O'Leary
АктёрGary Giggles
Эмили Осмент

Эмили Осмент

Emily Osment
АктрисаGerti Giggles

Сценаристы

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Сценарист

Продюсеры

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Продюсер
Элизабет Авеллан

Элизабет Авеллан

Elizabeth Avellan
Продюсер
Билл Скотт

Билл Скотт

Bill Scott
Продюсер
Боб Вайнштейн

Боб Вайнштейн

Bob Weinstein
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа

Художники

Грасьела Масон

Грасьела Масон

Graciela Mazón
Художница

Монтажёры

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Монтажёр

Операторы

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор
Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Композитор