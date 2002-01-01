Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
В фильме «Дети шпионов 2» режиссер Роберт Родригес погрузит вас в мир шпионских приключений, где смелость, изобретательность и семейные узы становятся подспорьем в борьбе с опасными врагами. Зрелищный сиквел ураганным миксом экшена и юмора увлечет как юных зрителей, так и их родителей.
Кармен и Джуни Кортесы теперь полноценные агенты, но их место под солнцем пытаются занять конкуренты Гэри и Герти Гигглзы — дети нового главы OSS. Когда миссия по спасению мира от устройства, способного отключить всю электронику на планете, приводит их на таинственный остров, Кармен и Джуни сталкиваются с очередным испытанием. Гигглзы тоже прибыли на остров, и главным героям придется не только сражаться с ними, но и доказывать, кто тут настоящий герой. В круговороте ловушек, погонь и схваток Кармен и Джуни будут использовать крутые гаджеты и собственную смекалку.
Фильм «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» сочетает стремительно развивающийся сюжет, остроумные шутки и моменты душевности. Обаятельные персонажи делают кино увлекательным приключением для всей семьи, вдохновляющим на творческий подход к решению проблем.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Дэрил
Сабара
- Актёр
Стив
Бушеми
- МДАктёр
Майк
Джадж
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Мэтью
О’Лири
- ЭОАктриса
Эмили
Осмент
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- БСПродюсер
Билл
Скотт
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- Оператор
Роберт
Родригес
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- Композитор
Роберт
Родригес