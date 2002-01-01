Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд (фильм, 2002) смотреть онлайн

В фильме «Дети шпионов 2» режиссер Роберт Родригес погрузит вас в мир шпионских приключений, где смелость, изобретательность и семейные узы становятся подспорьем в борьбе с опасными врагами. Зрелищный сиквел ураганным миксом экшена и юмора увлечет как юных зрителей, так и их родителей.



Кармен и Джуни Кортесы теперь полноценные агенты, но их место под солнцем пытаются занять конкуренты Гэри и Герти Гигглзы — дети нового главы OSS. Когда миссия по спасению мира от устройства, способного отключить всю электронику на планете, приводит их на таинственный остров, Кармен и Джуни сталкиваются с очередным испытанием. Гигглзы тоже прибыли на остров, и главным героям придется не только сражаться с ними, но и доказывать, кто тут настоящий герой. В круговороте ловушек, погонь и схваток Кармен и Джуни будут использовать крутые гаджеты и собственную смекалку.



Фильм «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» сочетает стремительно развивающийся сюжет, остроумные шутки и моменты душевности. Обаятельные персонажи делают кино увлекательным приключением для всей семьи, вдохновляющим на творческий подход к решению проблем.



