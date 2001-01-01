Черный ястреб (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Сомали, 1993 год. Страна вымирает от голода, число жертв превысило триста тысяч человек. Миротворческие силы ООН пытаются восстановить порядок и организовать поставки продовольствия. В помощь им Вашингтон выслал полтысячи человек из элитных подразделений американской армии.



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