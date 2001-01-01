Черный ястреб (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.02001, Black Hawk Down
Военные, Исторические137 мин18+
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Сюжет
Сомали, 1993 год. Страна вымирает от голода, число жертв превысило триста тысяч человек. Миротворческие силы ООН пытаются восстановить порядок и организовать поставки продовольствия. В помощь им Вашингтон выслал полтысячи человек из элитных подразделений американской армии.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Эрик
Бана
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- РЭАктёр
Рон
Элдард
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- КНСценарист
Кен
Нолан
- МБСценарист
Марк
Боуден
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ГХПродюсер
Гарри
Хемфрис
- БЛПродюсер
Бранко
Лустиг
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ИХХудожник
Иво
Хусняк
- КПХ�удожник
Кит
Пэйн
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер