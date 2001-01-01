Черный ястреб
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Черный ястреб

Черный ястреб (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.02001, Black Hawk Down
Военные, Исторические137 мин18+

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Сюжет

Сомали, 1993 год. Страна вымирает от голода, число жертв превысило триста тысяч человек. Миротворческие силы ООН пытаются восстановить порядок и организовать поставки продовольствия. В помощь им Вашингтон выслал полтысячи человек из элитных подразделений американской армии.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный ястреб»

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