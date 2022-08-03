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Чемпионы (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Чемпионы
Спортивный, Драма94 мин18+

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О фильме

Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чемпионы»