Человек-муравей
Wink
Фильмы
Человек-муравей
9.22015, Ant-Man
Фантастика, Боевики112 мин12+

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Человек-муравей (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Ученый Хэнк Пим изобретает уникальный костюм, надев который человек принимает размеры муравья. Узнав, что его бывший коллега хочет использовать изобретение в военных целях, Хэнк нанимает вора Скотта Лэнга, который должен облачиться в чудо-костюм и выкрасть из офиса все данные о детище Пима.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-муравей»

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