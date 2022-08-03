Человек-муравей 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

Ученый Хэнк Пим изобретает уникальный костюм, надев который человек принимает размеры муравья. Узнав, что его бывший коллега хочет использовать изобретение в военных целях, Хэнк нанимает вора Скотта Лэнга, который должен облачиться в чудо-костюм и выкрасть из офиса все данные о детище Пима.

