Человек-муравей 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Ant-Man
Фантастика, Приключения112 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ученый Хэнк Пим изобретает уникальный костюм, надев который человек принимает размеры муравья. Узнав, что его бывший коллега хочет использовать изобретение в военных целях, Хэнк нанимает вора Скотта Лэнга, который должен облачиться в чудо-костюм и выкрасть из офиса все данные о детище Пима.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Пейтон
Рид
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Актёр
Кори
Столл
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ТАктёр
Ти-Ай
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- ЭРАктриса
Эбби
Райдер Фортсон
- Актриса
Джуди
Грир
- Сценарист
Адам
Маккей
- Сценарист
Пол
Радд
- Сценарист
Стэн
Ли
- ЛЛСценарист
Ларри
Либер
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- АФПродюсер
Алан
Файн
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек