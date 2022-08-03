Белоснежка и охотник
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Белоснежка и охотник

Белоснежка и охотник (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.82012, Snow White and the Huntsman
Фэнтези121 мин18+

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О фильме

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы.

Страна
Великобритания, США, Япония
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка и охотник»