Белоснежка и охотник (фильм, 2012) смотреть онлайн

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы.

