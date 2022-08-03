Белоснежка и охотник (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, Snow White and the Huntsman
Фэнтези121 мин18+
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О фильме
Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы.
СтранаВеликобритания, США, Япония
ЖанрФэнтези
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Руперт
Сандерс
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- Актёр
Иэн
Макшейн
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Эдди
Марсан
- Сценарист
Джон
Ли Хэнкок
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ИДСценарист
Ивэн
Догерти
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
Джо
Рот
- ГСПродюсер
Глория
С. Бордерс
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ФМХудожница
Фэйнч
МакКарти
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- НСМонтажёр
Нил
Смит
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард