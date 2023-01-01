Биография

Джо Рот – режиссер и продюсер американской киноиндустрии. Его фильмография насчитывает около 50 фильмов. В большинстве проектов выполнял роль продюсера. Будущий режиссер Джо Рот родился в 1948 году в Нью-Йорке. Его отец работал прорабом на заводе. Свою карьеру в сфере кинематографа Джо начал в 1970-х годах. В 1987 году стал соучредителем организации по созданию фильмов. А с 1989 по 1993 год возглавлял совет директоров кинокомпании «20th Century Fox». Затем в течение шести лет был председателем Студии Уолта Диснея. В 2000 году создает свою собственную кинематографическую студию. Через 7 лет оформляет документы по передаче прав на компанию другому представителю киноиндустрии – Sony Pictures. Становится продюсером Sony Pictures. По версии журнала Premiere Magazine Джо Рот входит в список самых влиятельных персон американского кинематографа. В качестве продюсера Джо Рот принял участие в работе над 40 проектами. Среди них «Малефисента», «Алиса в Зазеркалье», «Чудеса с небес», «Пока ты спал». Как режиссер снял 6 кинолент. Фильмы Джо Рота, в которых он выступил в качестве режиссера, включают «Улицы золота», «Купе де Виль», «Влюбленные Америки», «Страна свободы». В качестве актера появился в фильмах «Туннельное зрение» и «Взламывание». Был ответственным руководителем проекта «Армагеддон» в 1998 году.