Биография

Руперт Сандерс — британский режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Вестминстере 16 марта 1971 года. Учился на графического дизайнера в Центральном колледже искусств Сент-Мартинс. До того, как войти в киноиндустрию, занимался созданием рекламы. Все шло вполне успешно — ролик к игре Halo 3: ODST принес молодому режиссеру сразу две награды Международного фестиваля рекламы «Каннские львы». Первым полнометражным фильмом Сандерса стала картина «Белоснежка и охотник», вышедшая на экраны в 2012 году. Большинство кинопроектов Руперта Сандерса — короткометражные ленты, драмы и фантастика. Среди них: «Чёрная дыра», «Белоснежка и охотник», «Призрак в доспехах», «Основание» и «Ворон». При создании хоррора «Черная дыра» режиссер выступил также продюсером и сценаристом. Продюсировал он и картину «Ворон».