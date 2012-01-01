Белоснежка и охотник (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва. Лишь одна будет править.



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