Белоснежка и охотник
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Белоснежка и охотник

Белоснежка и охотник (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Snow White and the Huntsman
Фэнтези, Боевики121 мин18+

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Сюжет

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва. Лишь одна будет править.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка и охотник»

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