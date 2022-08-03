Альфа Дог (фильм, 2006) смотреть онлайн

Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Они развлекаются тем, что играют в головорезов и поклоняются рэпу, видеоиграм и кинофильмам. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно... Фильм основан на реальных событиях.

