Альфа Дог (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Alpha Dog
Триллер, Криминал112 мин18+
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О фильме
Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Они развлекаются тем, что играют в головорезов и поклоняются рэпу, видеоиграм и кинофильмам. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно... Фильм основан на реальных событиях.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Ник
Кассаветис
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Бен
Фостер
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актриса
Оливия
Уайлд
- ХУАктриса
Хезер
Уолкист
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Сценарист
Ник
Кассаветис
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Чак
Пачеко
- МБПродюсер
Мэттью
Бэрри
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ФМХудожница
Фэйнч
МакКарти
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- РФОператор
Робер
Фресс
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман