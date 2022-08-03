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Альфа Дог

Альфа Дог (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Alpha Dog
Триллер, Криминал112 мин18+

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О фильме

Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Они развлекаются тем, что играют в головорезов и поклоняются рэпу, видеоиграм и кинофильмам. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно... Фильм основан на реальных событиях.

Страна
США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа Дог»