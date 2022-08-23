Жизнь Клима Самгина. Серия 9
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Жизнь Клима Самгина
1-й сезон
9-я серия

Жизнь Клима Самгина (сериал, 1988) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.91988, Жизнь Клима Самгина. Серия 9
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь интеллигента Самгина, показанная на фоне грандиозной панорамы российской жизни с 1877 по 1917 год.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь Клима Самгина»