Жизнь Клима Самгина (сериал, 1988) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.01988, Жизнь Клима Самгина. Серия 4
Драма, Исторический18+
О сериале
Жизнь интеллигента Самгина, показанная на фоне грандиозной панорамы российской жизни с 1877 по 1917 год.
Сериал Жизнь Клима Самгина 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Титов
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актриса
Елена
Соловей
- Актёр
Эрнст
Романов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ВЯАктриса
Валентина
Якунина
- Актёр
Сергей
Колтаков
- ЯСАктёр
Яков
Степанов
- Актриса
Светлана
Крючкова
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- Актёр
Михаил
Глузский
- АЛСценарист
Александр
Лапшин
- ВТСценарист
Виктор
Титов
- МГСценарист
Максим
Горький
- ЕСАктриса дубляжа
Евгения
Смольянинова
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЮПХудожник
Юрий
Пугач
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- ВИОператор
Владимир
Ильин
- НМКомпозитор
Николай
Мартынов