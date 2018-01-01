Жизнь Клима Самгина (сериал, 1988) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Жизнь Клима Самгина. Серия 4
Жизнь Клима Самгина
1-й сезон
4-я серия

9.01988, Жизнь Клима Самгина. Серия 4
Драма, Исторический18+

О сериале

Жизнь интеллигента Самгина, показанная на фоне грандиозной панорамы российской жизни с 1877 по 1917 год.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

