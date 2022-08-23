Жизнь Клима Самгина. Серия 12
Wink
Сериалы
Жизнь Клима Самгина
1-й сезон
12-я серия

Жизнь Клима Самгина (сериал, 1988) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.01988, Жизнь Клима Самгина. Серия 12
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь интеллигента Самгина, показанная на фоне грандиозной панорамы российской жизни с 1877 по 1917 год.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь Клима Самгина»