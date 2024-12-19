За пять минут до января (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Генеральный продюсер Генерального телеканала отобрал для итогового ролика «За пять минут до января» пять, казалось бы, никак не связанных между собой репортажей и пять абсолютно разных героев: модного композитора Савицкого, отважного спасателя, майора МЧС Макарова, капризную поп-диву Елизавету Барышеву, руководителя детской музыкальной студии Олесю Цветкову и дачника-пенсионера Петровича из деревни Бабаево, оказавшегося по совместительству немножко волшебником. Попав в вихрь невероятных событий, все они вдруг оказываются в заснеженном Бабаево. Вдали от городской суеты в новогоднюю ночь каждый из них встретит свое счастье - на радость затейнику Петровичу.

