За пять минут до января (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

За пять минут до января. Сезон 1. Серия 1
За пять минут до января
1-й сезон
1-я серия
9.02017, За пять минут до января. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Мелодрама18+
Генеральный продюсер Генерального телеканала отобрал для итогового ролика «За пять минут до января» пять, казалось бы, никак не связанных между собой репортажей и пять абсолютно разных героев: модного композитора Савицкого, отважного спасателя, майора МЧС Макарова, капризную поп-диву Елизавету Барышеву, руководителя детской музыкальной студии Олесю Цветкову и дачника-пенсионера Петровича из деревни Бабаево, оказавшегося по совместительству немножко волшебником. Попав в вихрь невероятных событий, все они вдруг оказываются в заснеженном Бабаево. Вдали от городской суеты в новогоднюю ночь каждый из них встретит свое счастье - на радость затейнику Петровичу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

