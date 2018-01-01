Wink
Сериалы
За пять минут до января
Актёры и съёмочная группа сериала «За пять минут до января»

Актёры и съёмочная группа сериала «За пять минут до января»

Режиссёры

Ольга Доброва-Куликова

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Миллер

АктёрАндрей Савицкий
Наталья Рудова

АктрисаЕлизавета Барышева
Евгения Добровольская

АктрисаИрина
Алексей Морозов

АктёрАлексей Макаров
Алёна Константинова

АктрисаОлеся Цветкова
Владимир Качан

АктёрВасилий Николаевич
Василий Бочкарев

АктёрПетрович
Сергей Горобченко

АктёрВитя
Дмитрий Хрусталев

Актёр
Андрей Леонов

Актёр
Александр Лазарев мл.

Актёр
Кристина Бабушкина

Актриса
Анна Котова

Актриса
Анастасия Безрукова

Актриса
Максим Сапрыкин

Актёр

Продюсеры

Галина Семенцова

Продюсер
Валентина Михалева

Продюсер
Лев Карахан

Продюсер
Сергей Шевцов

Продюсер

Художники

Екатерина Химичева

Художница
Владислав Травинский

Художник

Монтажёры

Игорь Отдельнов

Монтажёр

Операторы

Иван Поморин

Оператор

Композиторы

Владимир Давыденко

Композитор