Восьмидесятые. Сезон 5. Серия 91
Wink
Детям
Восьмидесятые
5-й сезон
91-я серия

Восьмидесятые (сериал, 2013) сезон 5 серия 91 смотреть онлайн

9.62013, Восьмидесятые. Сезон 5. Серия 91
Комедии, Русские12+

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Сюжет

Эта история началась еще в 1986 году. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восьмидесятые»

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