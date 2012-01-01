Восьмидесятые (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkДетямВосьмидесятые1-й сезон6-я серия
9.62012, Восьмидесятые. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Мелодрама12+
О сериале
Эта история началась еще в 1986 году. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- ЮЛРежиссёр
Юлия
Лёвкина
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Александр
Якин
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актёр
Александр
Половцев
- Актриса
Мария
Аронова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- Актриса
Юлия
Сулес
- СНАктёр
Саша
Новицкий
- РФАктёр
Роман
Фомин
- ИЧАктриса
Ирина
Чипиженко
- АПСценарист
Алексей
Поляков
- МПСценарист
Максим
Паршин
- ПКСценарист
Павел
Кривчик
- ТШСценарист
Татьяна
Шохова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- МСПродюсер
Мария
Смирнова
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- САХудожник
Сергей
Агин
- ФЧХудожник
Федор
Чернышенко
- ЕТХудожница
Елена
Травкина
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ТКМонтажёр
Татьяна
Комарова
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- АОМонтажёр
Андрей
Оленев
- АТОператор
Артём
Тарасенков
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- Оператор
Федор
Стручев
- АЩОператор
Александр
Щурок
- Композитор
Дмитрий
Ланской
- ЖПКомпозитор
Жак
Поляков