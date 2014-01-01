Верь мне. Серия 4
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4-я серия

Верь мне (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.82014, Верь мне. Серия 4
Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Супруги Максим и Екатерина переживают большую беду: их сыну требуется донорская почка, иначе мальчик умрет. Кате и Максу предстоит пережить многое: ссоры, упреки, расставания, прежде, чем они поймут, что только вместе возможно спасти сына…

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Верь мне»