Верь мне (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.82014, Верь мне. Серия 3
Драмы12+
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Сюжет
Супруги Максим и Екатерина переживают большую беду: их сыну требуется донорская почка, иначе мальчик умрет. Кате и Максу предстоит пережить многое: ссоры, упреки, расставания, прежде, чем они поймут, что только вместе возможно спасти сына…
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ПДРежиссёр
Павел
Дроздов
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- Актёр
Александр
Волков
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- Актёр
Александр
Пашков
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- Актёр
Александр
Клюквин
- АБАктёр
Антон
Батырев
- ВХАктёр
Вячеслав
Хабиев
- Актёр
Михаил
Химичев
- ЛМАктёр
Лаша
Марыхуба
- СГСценарист
Светлана
Гольцман
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НЯХудожник
Никита
Якунин
- Оператор
Глеб
Климов
- Композитор
Алексей
Чинцов