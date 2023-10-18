Великолепный век: Империя Кесем (сериал, 2016) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Путь к славе последней фаворитки султана Ахмета I. Продолжение исторического телехита, покорившего миллионы сердец по всему миру. Юная гречанка Анастасия попадает в турецкий гарем и становится любимой наложницей, а затем и супругой правителя могущественной Османской империи. Умная и смелая девушка начинает идти по тернистой и полной интриг дороге к трону и сердцу молодого господина, сметая всех предшественниц на своем пути. Султан дает красавице имя Кесем и боготворит ее на протяжении всей своей жизни. За четырнадцать лет брака она родила Ахмету тринадцать детей и продолжала править даже после смерти мужа, став самой популярной Валиде в истории. Погружайтесь в роскошный мир суровой жизни дворца вместе с Wink — смотреть «Великолепный век. Империя Кесем» бесплатно онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

