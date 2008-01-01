Украсть у... (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Следы похищенных миллиардов выводят на ныне опального олигарха Чудиновского. Хитроумную операцию разрабатывали и осуществляли сотрудники силовых ведомств – полковник Вихров и майор Алтынов. Они же пытались вовлечь в операцию майора ФСБ Вячеслава Корнышева, но тот отказался стать предателем и ушел «в бега».



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