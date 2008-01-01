WinkСериалыУкрасть у...1-й сезон2-я серия
Украсть у... (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.52008, Украсть у... Серия 2
Боевики, Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Следы похищенных миллиардов выводят на ныне опального олигарха Чудиновского. Хитроумную операцию разрабатывали и осуществляли сотрудники силовых ведомств – полковник Вихров и майор Алтынов. Они же пытались вовлечь в операцию майора ФСБ Вячеслава Корнышева, но тот отказался стать предателем и ушел «в бега».
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыБоевики, Приключения, Детективы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- Актриса
Евгения
Лоза
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Сослан
Фидаров
- АМАктёр
Андрей
Межулис
- Актриса
Елена
Подкаминская
- ЮСАктёр
Юрий
Стосков
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ВКОператор
Владимир
Кислицын
- Композитор
Алексей
Чинцов