Украсть у... (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Следы похищенных миллиардов выводят на ныне опального олигарха Чудиновского. Хитроумную операцию разрабатывали и осуществляли сотрудники силовых ведомств – полковник Вихров и майор Алтынов. Они же пытались вовлечь в операцию майора ФСБ Вячеслава Корнышева, но тот отказался стать предателем и ушел «в бега».

