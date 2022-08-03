WinkСериалыУкрасть у...1-й сезон8-я серия
Украсть у... (сериал, 2008) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.62008, Украсть у... Серия 8
Боевик, Детектив16+
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+46 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+46 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+46 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Украсть у...
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Следы похищенных миллиардов выводят на ныне опального олигарха Чудиновского. Хитроумную операцию разрабатывали и осуществляли сотрудники силовых ведомств – полковник Вихров и майор Алтынов. Они же пытались вовлечь в операцию майора ФСБ Вячеслава Корнышева, но тот отказался стать предателем и ушел «в бега».
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- Актриса
Евгения
Лоза
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Андрей
Межулис
- Актриса
Елена
Подкаминская
- ЮСАктёр
Юрий
Стосков
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ВКОператор
Владимир
Кислицын
- Композитор
Алексей
Чинцов