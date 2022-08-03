Уходящая натура. Серия 1
Wink
Сериалы
Уходящая натура
1-й сезон
1-я серия

Уходящая натура (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82013, Уходящая натура. Серия 1
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Конец семидесятых годов. Советская страна – «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, строятся заводы-гиганты, полным ходом идeт подготовка к Олимпиаде. А известный режиссeр Звонарeв снимает фильм. Большой, масштабный фильм о колхозной деревне.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уходящая натура»