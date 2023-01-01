Уходящая натура
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Уходящая натура

Уходящая натура (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.82013, Уходящая натура 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Конец семидесятых годов. Советская страна – «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, строятся заводы-гиганты, полным ходом идeт подготовка к Олимпиаде. А известный режиссeр Звонарeв снимает фильм. Большой, масштабный фильм о колхозной деревне.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уходящая натура»

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