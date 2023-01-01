Wink
Сериалы
Уходящая натура
Актёры и съёмочная группа сериала «Уходящая натура»

Актёры и съёмочная группа сериала «Уходящая натура»

Режиссёры

Дмитрий Иосифов

Дмитрий Иосифов

Режиссёр

Актёры

Сергей Колтаков

Сергей Колтаков

АктёрАндрей Юрьевич Звонарев
Мария Шукшина

Мария Шукшина

АктрисаВероника Алексеевна
Игорь Скляр

Игорь Скляр

АктёрЮрий Александрович Кузьменко
Алёна Бабенко

Алёна Бабенко

АктрисаКатерина
Аня Чиповская

Аня Чиповская

АктрисаАлла Гуляева
Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков

АктёрВладимир Шмаков
Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

АктёрНиколай Тимофеевич Трофимов
Алексей Петренко

Алексей Петренко

АктёрВасилий Львович Раззамазов
Олег Тактаров

Олег Тактаров

АктёрВиктор
Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин

АктёрВячеслав Борисович Каменский

Сценаристы

Николай Лырчиков

Николай Лырчиков

Сценарист

Продюсеры

Анатолий Максимов

Анатолий Максимов

Продюсер
Константин Евгиенко

Константин Евгиенко

Продюсер

Художники

Владислав Травинский

Владислав Травинский

Художник
Анджела Сапунова

Анджела Сапунова

Художница

Монтажёры

Марина Васильева

Марина Васильева

Монтажёр
Егор Климович

Егор Климович

Монтажёр

Операторы

Алексей Родионов

Алексей Родионов

Оператор

Композиторы

Руслан Муратов

Руслан Муратов

Композитор