Wink
Сериалы
Уходящая натура
1-й сезон

Уходящая натура (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.82013, Уходящая натура. Сезон 1 8 серий
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Конец семидесятых годов. Советская страна – «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, строятся заводы-гиганты, полным ходом идeт подготовка к Олимпиаде. А известный режиссeр Звонарeв снимает фильм. Большой, масштабный фильм о колхозной деревне.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уходящая натура»