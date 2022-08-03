Царевны. Сезон 3. Серия 10
Wink
Детям
Царевны
3-й сезон
10-я серия

Царевны (мультсериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

9.02020, Царевны. Сезон 3. Серия 10
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Ученики школы магии острова Дивногорье продолжают делать новые открытия вместе с Кощеем, Котом Баюном и Марлен. Все серии 3 сезона мультсериала «Царевны» уже доступны онлайн на Wink. Сказочные героини и присоединившиеся к ним Васко и Ван Ли влипают в новые истории. Варя понимает, что заигрывать со временем – себе дороже. Девочки укрощают сурового лесного зверя. Васко примиряется со своим совсем не царским происхождением. И все вместе они пытаются вызвать зиму посреди лета. В Дивногорье невероятные истории никогда не заканчиваются – смотрите мультсериал «Царевны» онлайн на Wink, чтобы не пропустить ни одной.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Царевны»