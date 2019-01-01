Тест на беременность (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

В научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским отделением — молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает бурю эмоций у своих новых коллег. Наташа восхищает их своим бесспорным профессионализмом и возмущает своим жестким характером.



