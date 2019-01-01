Тест на беременность (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
9.52019, Тест на беременность. Сезон 2. Серия 2
Мелодрама18+
В научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским отделением — молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает бурю эмоций у своих новых коллег. Наташа восхищает их своим бесспорным профессионализмом и возмущает своим жестким характером.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МВРежиссёр
Михаил
Вайнберг
- ВШРежиссёр
Владимир
Шевельков
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актриса
Анна
Каменкова
- ТРАктриса
Татьяна
Рассказова
- Актёр
Александр
Яцко
- СМАктёр
Сергей
Мигицко
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Лянка
Грыу
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- Актёр
Михаил
Шиманский
- ТССценарист
Татьяна
Соломатина
- МУСценарист
Маргарита
Удовиченко
- СМСценарист
Сергей
Муратов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- МБПродюсер
Марина
Бебенина
- АКПродюсер
Андрей
Кучинский
- МБХудожница
Мария
Бернарделли
- МВМонтажёр
Михаил
Вайнберг
- ГМОператор
Генрих
Медер
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- Композитор
Анатолий
Зубков