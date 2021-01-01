Суперлига. Сезон 1. Серия 6
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Суперлига (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.12021, Суперлига. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

За главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звeздные капитаны. По правилам игры каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, ТВ-шоу

Рейтинг

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