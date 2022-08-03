Суперлига (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

За главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звeздные капитаны. По правилам игры каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.

