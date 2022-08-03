Суперлига (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Суперлига. Сезон 1. Серия 3
Суперлига (сериал, 2021) сезон 1 серия 3

2021, Суперлига. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу, Комедия16+

За главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звeздные капитаны. По правилам игры каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.1 КиноПоиск