Биография

Дмитрий Дибров – режиссер, телеведущий, актер, музыкант. Неоднократный призер международных фестивалей. Получил премию ТЭФИ за передачу «О, счастливчик». Родился в 1959 году. Карьеру начинал как журналист. Сотрудничал с печатными изданиями Москвы и Подмосковья. В начале 80-х пришел на телевидение. Должность режиссера одного из телеканалов получил в 1992 году. Роль Диброва в развитии российского телевидения весьма велика. Он участвовал в создании новых телекомпаний, организовывал и вел передачи, руководил каналами, продюсировал познавательные проекты, выступал ведущим нескольких телеигр, в том числе викторины «Кто хочет стать миллионером?» Личная жизнь Диброва бурлила событиями до появления в жизни телеведущего четвертой жены Полины. У супругов трое детей. Кроме них, у Диброва есть двое взрослых детей от разных женщин. В фильмах Дибров обычно играет самого себя. Его фильмография насчитывает восемь камео. Озвучивая героя индийской драмы, дублировал ведение местного варианта телевикторины с миллионом на кону. В настоящее время Дмитрий Александрович сосредоточен на воспитании детей, но продолжает участвовать и в телевизионном процессе.