Биография

Валентина Карнаухова — российский блогер, певица, актриса, тиктокер. Записывает ролики и выступает под псевдонимом Валя Карнавал. Родилась в Ростове-на-Дону 11 ноября 2001 года. В детстве будущая артистка занималась легкой атлетикой и танцами. После окончания школы поступила в Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма. В 2018 году завела аккаунт в Musical.ly — предшественнике социальной сети TikTok. За первый год набрала 350 тысяч подписчиков. В 2020 году попала в дом тиктокеров Hype House. В том же году начала карьеру певицы и записала сингл «Психушка». Написала автобиографическую книгу под названием «Здарова, бандиты». В 2021 году Валя Карнавал сыграла одну из главных ролей в комедийном телесериале «Отпуск». Также она озвучила для русского дубляжа персонажа Лил Фокси в мультфильме «Рок Дог 2». С 2022 года является ведущей шоу «Не дрогни!» на канале СТС.