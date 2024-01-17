Солдаты. Новый год, твою дивизию! (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Эта необычайная история начинается в части. Всех будит сигнал боевой тревоги, по которому солдаты и офицеры мгновенно просыпаются и отправляются на спасение Родины. Но никто не знает, куда именно. Стоит отметить, что всё это происходит в новогоднюю ночь. И вот по заснеженному лесу в кромешной темноте среди вековых елей наши герои едут в «шишиге» на спецзадание… на узкой колее виден только лишь свет фар…



Спустя некоторое время они прибывают к затерянному в лесу бункеру… Что же за спецзадание может быть в новогоднюю ночь, недоумевают они? Помимо всего прочего, оказывается, что впопыхах забыли прапорщика Данилыча, рядового Погосяна и медсестру Дашу. А эти трое, решив догнать уехавших, пытаются добраться до места сами и теряются в ночном лесу… Чем же закончится это приключение, ведь до Нового года остается совсем мало времени?

