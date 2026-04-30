Солдатская мать (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Солдатская мать
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Советский журналист слушает удивительную историю женщины, у которой война отняла восьмерых сыновей. Сериал «Солдатская мать» — военная драма от режиссера «За закрытыми глазами» и «Тени Чикатило», вдохновленная реальными событиями.
Молодой журналист Юрий получает от редактора задание — отправиться на хутор Первомайский, чтобы написать статью о простом советском герое. Поначалу Юрий думает, что ему предстоит рассказать о братьях Семеновых, отдавших жизнь на войне, однако поручение оказывается хитрее — о солдатах пишут все, тогда как обычным людям внимания почти не уделяют. Героиней будущего материала Юрия станет мать братьев Ефросинья, которой пришлось пережить множество трагедий, но она так и не потеряла воли к жизни.
Узнать о ее непростой судьбе поможет сериал драма «Солдатская мать» (2025), которую вы найдете на Wink.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Давид
Дадунашвили
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ПКАктёр
Павел
Комаров
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- ЮААктриса
Юлия
Афанасьева
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актёр
Вахтанг
Беридзе
- ККАктёр
Кирилл
Краснов
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- АБАктриса
Александра
Бурьянова
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- Продюсер
Игорь
Мишин
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Олег
Мастич
- ЕГПродюсер
Елена
Госман
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- АОПродюсер
Ася
Отмани
- ДДХудожник
Дмитрий
Докторов
- СХХудожник
Сергей
Хавкин
- Оператор
Дмитрий
Горевой