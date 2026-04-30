Советский журналист слушает удивительную историю женщины, у которой война отняла восьмерых сыновей. Сериал «Солдатская мать» — военная драма от режиссера «За закрытыми глазами» и «Тени Чикатило», вдохновленная реальными событиями.



Молодой журналист Юрий получает от редактора задание — отправиться на хутор Первомайский, чтобы написать статью о простом советском герое. Поначалу Юрий думает, что ему предстоит рассказать о братьях Семеновых, отдавших жизнь на войне, однако поручение оказывается хитрее — о солдатах пишут все, тогда как обычным людям внимания почти не уделяют. Героиней будущего материала Юрия станет мать братьев Ефросинья, которой пришлось пережить множество трагедий, но она так и не потеряла воли к жизни.



Узнать о ее непростой судьбе поможет сериал драма «Солдатская мать» (2025), которую вы найдете на Wink.

