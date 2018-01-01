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Солдатская мать
Актёры и съёмочная группа сериала «Солдатская мать»

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдатская мать»

Режиссёры

Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Режиссёр

Актёры

Анна Каменкова

Анна Каменкова

АктрисаЕфросинья Семёнова
Михаил Тройник

Михаил Тройник

Актёр
Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

Актёр
Евгений Шириков

Евгений Шириков

Актёр
Павел Комаров

Павел Комаров

Актёр
Владимир Верёвочкин

Владимир Верёвочкин

Актёр
Юлия Афанасьева

Юлия Афанасьева

Актриса
Дмитрий Власкин

Дмитрий Власкин

Актёр
Вахтанг Беридзе

Вахтанг Беридзе

АктёрКравцов
Кирилл Краснов

Кирилл Краснов

АктёрСушко
Владимир Брест

Владимир Брест

АктёрКузьмич
Александра Бурьянова

Александра Бурьянова

Актрисасвязистка

Сценаристы

Алексей Гравицкий

Алексей Гравицкий

Сценарист

Продюсеры

Игорь Мишин

Игорь Мишин

Продюсер
Максим Филатов

Максим Филатов

Продюсер
Илья Бурец

Илья Бурец

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Олег Мастич

Олег Мастич

Продюсер
Елена Госман

Елена Госман

Продюсер
Илья Шувалов

Илья Шувалов

Продюсер
Екатерина Шувалова

Екатерина Шувалова

Продюсер
Ася Отмани

Ася Отмани

Продюсер

Художники

Дмитрий Докторов

Дмитрий Докторов

Художник
Сергей Хавкин

Сергей Хавкин

Художник

Операторы

Дмитрий Горевой

Дмитрий Горевой

Оператор