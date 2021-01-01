Счастье меня найдет (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Две сестры Анна и Полина воспитывались в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна — ответственная, отзывчивая, добрая, получила образование и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребенком на руках и вернулась домой. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у нее мужа, рассорить со всеми родственниками… и запретить видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась… Смогут ли сестры отказаться от вражды или навсегда возненавидят друг друга? На чью сторону перейдет муж Анны и какую позицию займут ее родители? И, наконец, спасет ли Анна сестру, попытавшуюся разрушить ее жизнь?
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Рейтинг
- Режиссёр
Сахат
Дурсунов
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актриса
Ирина
Темичева
- СГАктёр
Сергей
Галахов
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- Актриса
Ольга
Машная
- ВНАктёр
Валерий
Новиков
- ДСАктёр
Дмитрий
Сотниченко
- ЛААктёр
Леонид
Ардо
- ИТАктёр
Игорь
Трафлялин
- ДВАктёр
Дмитрий
Вяткин
- ВОСценарист
Вета
Островская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Антон
Прокопович
- ТППродюсер
Татьяна
Пронина
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- СКОператор
Сергей
Красавцев
- Композитор
Алексей
Чинцов