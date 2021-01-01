Счастье меня найдет. Серия 3
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Счастье меня найдет
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Счастье меня найдет (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Счастье меня найдет. Серия 3
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Две сестры Анна и Полина воспитывались в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна — ответственная, отзывчивая, добрая, получила образование и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребенком на руках и вернулась домой. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у нее мужа, рассорить со всеми родственниками… и запретить видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась… Смогут ли сестры отказаться от вражды или навсегда возненавидят друг друга? На чью сторону перейдет муж Анны и какую позицию займут ее родители? И, наконец, спасет ли Анна сестру, попытавшуюся разрушить ее жизнь?

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастье меня найдет»