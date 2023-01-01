Сергей Галахов

Биография

Российский актер Сергей Юрьевич Галахов – артист отечественного театра и кино. Артист появился на свет в 1985 г. в Саратовской области. После школы пошел на театральный факультет в Саратовскую консерваторию им. Собинова, которую закончил в 2007 г. После окончания вуза пошел работать в Московский драматический театр им. Рубена Симонова. Через два года работы актер переводится в другой московский театр – имени Н. В. Гоголя. В новом театре ролей у Сергея Галахова было множество, в том числе таких больших, как Вакула в «Ночь перед Рождеством» Гоголя и Дарлингтон в «Веер леди Уиндермир» Уайльда. В кино актер пришел в 2008 г. с эпизодической ролью в сериале «Солдаты-14». Следом пошли работы в сериале «Обручальное кольцо», «Люба. Любовь» и «Гром», но больше всего зрителям он запомнился по одной из главных роли оперативника Дмитрия Рогова в сериале «Коготь из Мавритании». В 2017 году выходит фильм с Сергеем Галаховым «Время первых», повествующий о космической гонке 1960-х годов и о первом человеке, который должен выйти в открытый космос. В этой ленте актер снялся с другими именитыми актерами российского кинематографа – Константином Хабенским и Евгением Мироновым.