Счастье меня найдет (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Две сестры Анна и Полина воспитывались в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна — ответственная, отзывчивая, добрая, получила образование и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребенком на руках и вернулась домой. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у нее мужа, рассорить со всеми родственниками… и запретить видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась… Смогут ли сестры отказаться от вражды или навсегда возненавидят друг друга? На чью сторону перейдет муж Анны и какую позицию займут ее родители? И, наконец, спасет ли Анна сестру, попытавшуюся разрушить ее жизнь?



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