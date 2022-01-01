9.22022, Рынки
Документальный18+
Рестораны Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Известные рестораторы решили объединиться под одной крышей, и рынки Москвы стали новыми местами досуга жителей города, соединив элементы классического рынка и новых ресторанных концепций
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Санфиров
- ИБАктёр
Иван
Березуцкий
- СБАктёр
Сергей
Березуцкий
- АДАктёр
Андрей
Деллос
- БЗАктёр
Борис
Зарьков
- АРАктёр
Александр
Раппопорт
- ЕААктриса
Екатерина
Алехина
- ВМАктёр
Владимир
Мухин
- ИТАктёр
Илья
Тютенков
- ДЭАктёр
Давид
Эммерле
- НБАктриса
Наталья
Белоногова
- ГППродюсер
Георгий
Прокопов
- АШПродюсер
Александр
Шелухин
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Сергей
Минаев
- ГКМонтажёр
Гасан
Кабиев
- НШМонтажёр
Наталья
Шангареева
- АТОператор
Алексей
Токун