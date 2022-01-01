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Рестораны Москвы
1-й сезон
Бары
9.22022, Бары
Документальный18+

Рестораны Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сергей Минаев отправляется в свое собственное путешествие на край ночи, чтобы разобраться, как изменилась барная культура Москвы за последние годы.

Сериал Бары 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Рестораны Москвы»