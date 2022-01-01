9.22022, Бары
Документальный18+
Рестораны Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Сергей Минаев отправляется в свое собственное путешествие на край ночи, чтобы разобраться, как изменилась барная культура Москвы за последние годы.
Сериал Бары 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Санфиров
- ИБАктёр
Иван
Березуцкий
- СБАктёр
Сергей
Березуцкий
- АДА�ктёр
Андрей
Деллос
- БЗАктёр
Борис
Зарьков
- АРАктёр
Александр
Раппопорт
- ЕААктриса
Екатерина
Алехина
- ВМАктёр
Владимир
Мухин
- ИТАктёр
Илья
Тютенков
- ДЭАктёр
Давид
Эммерле
- НБАктриса
Наталья
Белоногова
- ГППродюсер
Георгий
Прокопов
- АШПродюсер
Александр
Шелухин
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Сергей
Минаев
- ГКМонтажёр
Гасан
Кабиев
- НШМонтажёр
Наталья
Шангареева
- АТОператор
Алексей
Токун