Рестораны Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

1-й сезон
9.22022, Дизайн
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Звезды ресторанной индустрии рассказывают Сергею Минаеву, сколько нужно денег, чтобы открыть собственный ресторан в Москве, как создать уникальный дизайн и показывают, что творится на стройках новых мест города

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

