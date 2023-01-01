Петербургские тайны. Сезон 1. Серия 56
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Петербургские тайны (сериал, 1994) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

9.21994, Петербургские тайны. Сезон 1. Серия 56
Драмы, Исторические18+

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Сюжет

Действие авантюрной мелодрамы происходит в Петербурге в конце 1830-х. В атмосфере романтических белых ночей страшные вещи творятся под сводами роскошных дворцов и в закоулках мрачных, зловонных трущоб: порок, предательство, измены, жестокие убийства.

В центре внимания два знаменитых семейства - князей Чечевинских и князей Шадурских, не подозревающих, что относительно спокойный период их жизни скоро закончится навсегда…

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Петербургские тайны»

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